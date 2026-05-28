【新華社ウルムチ5月28日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区カルピン県のゴビ砂漠にあるザリガニ養殖拠点でこのごろ、2万匹のザリガニの水揚げが始まり、順次市場に出荷されている。同県はゴビの未利用地とスバシダムの豊かな水源を活用。水質や土壌条件に恵まれ、病害の少ない環境を生かし、ゴビ地域における陸上養殖の新たなモデルづくりを進めている。（記者/尚昇、丁磊）