【新華社吉安5月28日】中国江西省吉安市の釣源古村は初夏を迎え、緑があふれ、観光客でにぎわっている。唐代に創建され、北宋の文学者・政治家、欧陽修（おうよう・しゅう）の子孫が暮らしてきた古村落は、かつて住民が流出しがらんとした状態に陥っていた。地元では2021年以降、歴史的な外観の保存を重視して修復する方針に基づき古民家の修繕と活用を進め、さまざまな業態を導入。休眠状態にあった古い家屋に再び活力をもた