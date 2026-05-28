2026年5月28日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、愛知県名古屋市の昭和レトロな喫茶チェーン店「コンパル」に注目！【写真】ランドセルを背負った田中がそのマストアイテムを――!?『へぇ〜！そうだったのか!?県民熱愛チェーン 極』のコーナーで今回注目したのは、喫茶店文化が根付く名古屋市で、古くから県民に愛されている「コンパル」。店の代名詞とも言われるエビフライサンドのほか、サ