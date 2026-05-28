アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相が、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、戦闘終結に向けた合意が「早期にまとまることを期待する」と働きかけました。パキスタンのシャリフ首相は27日、イランのペゼシュキアン大統領と30分間、電話で会談しました。パキスタン首相府によりますと、シャリフ氏は、パキスタン軍のトップ、ムニール陸軍元帥がアメリカとイランの交渉で「たゆまぬ努力を重ねてきた」