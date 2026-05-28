俳優の満島真之介（36）が28日、都内で行われた『美酢割レスキュー隊 隊長初出動セレモニー』に登場。「大失恋を経験したことがある」と明かした。【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介CJ FOODS JAPANは6月1日から、ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」で、“悩みを割って解決する”をテーマにしたキャンペーンを始める。「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに、満島が“ミチョ島隊長”としてPRした。同日よ