アメリカ軍はホルムズ海峡周辺でイランの無人機や軍事施設に新たな攻撃を行いました。「自衛のため」だと説明しています。アメリカ政府の当局者によりますと、アメリカ軍は27日、ホルムズ海峡周辺でイランの無人機4機を撃墜しました。さらに「5機目の無人機を発射しようとしていた」として、南部バンダルアッバス周辺の軍事施設も攻撃したとしています。当局者は一連の攻撃について「慎重に行われた」としたうえで、「純粋に自衛の