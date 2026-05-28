◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手が2回の第1打席で一塁へ駆け抜けた際に左足のハムストリングを痛め、その後3回の守備で途中交代となりました。試合は2点リードの2回、先頭のヘルナンデス選手はフルカウントから7球目を跳ね返しますがショートゴロに倒れます。1塁へ全力疾走しベースを駆け抜けた直後に左太ももの裏を抑え、痛そうな様子を見せます。ベ