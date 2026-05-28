舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第19回は「3年間の付き人時代」です。（構成：大内弓子撮影：小林ばく）【写真】付き人時代の市村さんと西村晃さん* * * * * * *怒鳴られるより沁みたこと今の僕を形作ってくれたものの一つとして忘れ