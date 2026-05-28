日本政府職員が今週ロシアを訪問したことに関して、木原官房長官は“ロシアに進出している日本企業の資産を守るべく取り組んでいく”と強調しました。外務省と経済産業省の職員が今月26日から27日にかけてロシアを訪問し、ロシア政府や経済団体の関係者と面会しました。これに関して木原官房長官はきょう（28日）午前の記者会見で、▼政府関係者との間では、現地の日本企業の資産を守る観点から意思疎通を行い、意思疎通を継続する