道端の段差で足をひねり、松葉杖生活を送ることになったというタレントの大久保佳代子さん。更年期の症状も重なり落ち込むなか、そこには新たな気づきが。（構成：篠藤ゆり撮影：木村直軌）【写真】「私、骨折しないので」な大久保さん* * * * * * *あっ、やっちまった！骨折をしたのは2025年7月、何軒かお店を回ってちょっとお酒を飲む、というロケの最中でした。ロケバスに乗ろうと思ったら、通りかかった年配の女性が、「大久