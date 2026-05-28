NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月27日、ブログを更新。ニャンちゅうグッズを贈られたことを報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんニャンちゅうグッズに囲まれ満面の笑み 「グッズを身につけると元気になりますよね」【ニャンちゅう】投稿では「ニャンちゅうグッズをいただきました♡