◇ナ・リーグロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発。「1番・投手兼DH」で先発したドジャース・大谷翔平投手（31）に先頭打者本塁打を浴びるなど4回2/3を6安打1四球3三振3失点で降板し、今季5勝目はならなかった。大谷に対しては初回の第1打席では93.7マイル（約150.8キロ）のフォーシームをセンターへ運ばれ、先頭打者