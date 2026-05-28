28日午前の木原稔官房長官の記者会見で、ストーカー対策として加害者へのGPS装着をどう考えるかについて質問が出た。【映像】「強力に進めていく」珍しく強調した瞬間（実際の様子）記者が「ストーカー犯罪加害者へのGPS装着について伺います。自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会は昨日、犯罪情勢をふまえた首相への緊急提言で、ストーカー対策として加害者へのGPS装着について、人権に配慮しつつ技術面を含め調査研