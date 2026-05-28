人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回はワンパターンになりがちな夏服の雰囲気の変え方について。読者モデルの山本さん（77歳）は「毎年同じ夏の装い。雰囲気を変えるには？」とのことですが――。【写真】頭にのせてポイント作りも* * * * * * *毎年同じ夏の装い。雰囲気を変えるには？「女性だって精神的にも経