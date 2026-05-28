衆議院議員の小泉進次郎氏は5月17日、自身のInstagramを更新。俳優・大沢たかおさんとの初対面ツーショットを公開しました。【写真】小泉進次郎＆大沢たかおのツーショット「大沢さんが自衛隊を応援してくれたんですか？」小泉氏は「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい」とつづり、写真を1枚載せています。スーツ姿の2人が並んでほほ笑む初対面ショットです。「海上自衛隊をは