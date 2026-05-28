俳優の川島海荷さんは5月27日、自身のInstagramを更新。半年前に結婚式を挙げていたことを報告し、純白のウエディングドレス姿を披露しました。【写真】川島海荷の美し過ぎる純白ドレス姿「こんな幸せな日はない」と挙式を振り返り川島さんは「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」とつづり、5枚の写真と1本の動画を公開。純白のウエディングドレス姿でほほ笑むショットや、いちごをあしらった華やかな2段のウ