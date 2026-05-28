先日閉幕した上海国際フラワーショーでは、高さ5．2メートルの巨大な植物の「子犬」が大人気となり、大きな話題を呼んでいます。このグリーンオブジェは、4〜5月の季節の花や植物で作られており、親しみを込めて「潦草小狗（ゆるかわ犬）」と呼ばれています。そのかわいらしい姿が多くの市民や観光客の注目を集め、周辺エリアの訪問者数が192．53％急増しました。上海市静安区商務委員会のデータによると、1カ月足らずのフラワーシ