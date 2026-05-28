マツダの「軽ワンボックス」が商品改良2026年5月28日、マツダは長年にわたり展開している軽ワンボックスカーの商用仕様「スクラムバン」と乗用モデル「スクラムワゴン」に対して、機能面やデザインを大幅に刷新する商品改良を実施したと発表し、同日より発売を開始しました。今回の改良は単なるマイナーチェンジの枠を超え、現代の多様なニーズに寄り添う数々の新装備が盛り込まれています。【画像】超カッコイイ！ これがマツ