人気YouTuberの愛車も廃車に…他人事ではない発火事故5月も後半に入り、全国各地で気温が30度以上の「真夏日」を観測するなど、次第に暑さが増しています。このような猛暑の時期に気をつけたいのが、モバイルバッテリーをはじめとする「リチウムイオン電池搭載製品」の発火事故です。リチウムイオン電池を高温の場所に置くと、熱の影響で異常反応が起きて発熱や破裂、発火するおそれがあり、消費者庁や各自治体が注意を呼びか