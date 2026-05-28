BIGMAMAの金井政人が、初のソロ作品『Wink Wind Window』を6月21日に配信リリースする。 （関連：金井政人、“相手の期待に応える”作詞家としての姿勢Sexy Zone、timelesz、JO1ら作詞提供をもとに語る） これまでバンドと並行しての絵本や詩集、エッセイなどの作家活動に加え、数多くのアーティストへ詞曲提供を行ってきた金井。同作品は、セルフカバー1曲を含む4曲入りEPとなる。 今作でのセルフカ