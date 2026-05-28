シャオミ・ジャパンは、タブレット『REDMI Pad 2 9.7シリーズ』の4Gモデル『REDMI Pad 2 9.7 4G』を、5月28日より順次発売する。 【画像あり】2K120Hzのディスプレイを持つ『REDMI Pad 2 9.7 4G』外観 本製品は、最大120Hzのリフレッシュレートと7600mAhの大容量バッテリーを備えた『REDMI Pad 2 9.7シリーズ』に、4Gによる通信機能を加えたモデル。SIMカードを契約することで、Wi-Fi環境がな