バンダイナムコエクスペリエンスが企画＆プロデュースする屋内型テーマパークのNAMJATOWN（ナンジャタウン）は、7月6日（月）に開園30周年を迎える。それに併せ、園内を大幅リニューアルする予定で、エントランスの改装や『太鼓の達人』『たまごっち』をはじめとした、バンダイナムコグループのIPを活用した複数のアトラクションを新しく導入する。【写真】7月6日（月）に登場する『太鼓の達人』のアトラクション■エントランス