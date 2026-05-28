乃木坂46は28日、公式サイトを更新し、吉田綾乃クリスティー（30）が卒業すること発表した。【写真】ぷく顔がかわいい…美脚を披露した吉田綾乃クリスティー公式サイトでは「吉田綾乃クリスティー卒業のお知らせ」と題し、「吉田綾乃クリスティーですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2026年8月9日(日)にマリンメッセ福岡A館にて開催する「真夏の全国