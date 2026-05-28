バレーボール男子日本代表の選手が、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持していたとして逮捕されたことがわかりました。警視庁に逮捕されたのは、バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者です。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は27日夕方、板橋区のパチンコ店で大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いがもたれています。日本バレーボール協会のホームページによりますと、佐藤容疑者は男子日本代表の登録メンバ