5月27日（水）午後4時15分頃、熊本市西区城山下代の路上で、下校中の児童が、男から徒歩でつきまとわれる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢40歳～50歳代〇やせ型〇白髪交じり短髪〇黒色キャップ着用〇上衣：赤色ベスト（ベストの下は黒色半袖）、下衣：黒色長ズボン〇黒色運動靴着用です。 警察は保護者に対し〇不審な人や車に気づいたら、近づかずにその場を離れる〇登下校や外出は、できるだけ複数で人通りの多い