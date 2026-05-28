「ロッキーズ１−４ドジャース」（２７日、ロサンゼルス）前日の試合で右手に受けた死球の影響が心配されたドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。６回無安打ながら１失点で、５勝目を挙げた。初回から１６０キロに迫る直球を投じるなど、３回まで無安打無失点で４奪三振。死球の影響を感じさせない投球を見せた。四回は先頭の３番・ラムフィールドは四球。続く右打者のグッドマンには１５１キロが抜け