宮城県のＪＲ気仙沼線で運行されているＢＲＴ（バス高速輸送システム）で、特定条件下でシステムが全ての運転操作を担う「レベル４」の自動運転走行が２８日、報道陣に公開された。ＪＲ東日本は自動運転技術を知ってもらおうと、２９日から約１か月、希望者向けの実証走行を行う。自動運転の区間は、柳津駅（登米市）から志津川駅（南三陸町）約１キロ手前までの専用道路１５・５キロ。道路に埋め込まれた磁気マーカーを読み取