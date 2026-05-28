◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席、第3打席は相手先発・菅野智之投手（36）に抑えられた。初回の第1打席は相手先発・菅野智之の高め直球を捉え、6試合ぶりとなる9号先頭打者アーチで投手・大谷を自ら援護。先頭弾は今季4本目、通算28本目となった。菅野とのメジャー