鬼越トマホークの良ちゃんが２８日、Ｘを更新。１２年前に吉本本社で「大乱闘」になったといい「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていた」と振り返った。良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われていますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と、かつての自分たちの行為を振り返った。「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう」というほどの激