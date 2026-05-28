大阪中之島美術館（大阪市北区）で今夏開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」のチケット販売スケジュールが発表された。14年ぶりの来日となる「真珠の耳飾りの少女」を目玉にした注目展で、チケットは日時指定制。6月1日（月）正午から、チケットぴあによる先行抽選販売がスタートする。ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》1665年頃油彩、カンヴァス44.5×39.0cmマウリッツハイス美術館 （c）Maur