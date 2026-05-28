５月２８日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、エコノミストの片岡剛士氏と寺島尚正アナウンサーが、国産AI開発に関するニュースについて意見を交わした。 片岡氏「１０年後を見据えて戦っていく必要がある」 ソフトバンクが設けた国産AI開発の新会社に対し、旭化成など３０社程度が出資を検討していることが分かった。すでに資本参加している自動車や電機の大手に加え、化学やロボットも含む製造業の主要