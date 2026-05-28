ＪＲＡ騎手の幸英明（５０）が２８日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。この日はＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が行われておりトークショー直前の２Ｒでは清水愛海、西橋奈未の女子レーサー・ワンツー決着。２００３年にスティルインラブで牝馬３冠を制するなど?女子″の扱いには慣れている幸だが、こちらの予想は外したようで「いやぁ〜、まさか…」と苦笑いしていた。２４日のオークスをジュウリョ