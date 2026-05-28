ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが２８日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「金曜ＴＨＥＴＩＭＥ，メンバーの齊藤美雅ちゃんとアサイーボウルを食べに行ってきました」と書き出した江藤アナは、番組で共演している「ミス慶應コンテスト２０２４」グランプリを獲得した現役慶応大生の学生キャスター、齊藤美雅（さいとう・みあ）とアサイーボールを前に笑顔を見せる２ショットなどを披露した。続けて