毎日のコーヒータイムをもっと手軽に、もっとおいしく楽しめるコーヒーメーカー。自宅で本格的な一杯が飲める便利な家電ですが、ドリップ式や全自動、カプセル式など種類が多く、どれを選べばいいか迷ってしまうこともありますよね。この記事では、マツモトコーヒーロースターズの松本さん監修のもと、コーヒーメーカーの種類ごとの特徴や選び方のポイントをわかりやすく解説します。さらに、種類別におすすめモデルも紹介している