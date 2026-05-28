垂水市の国道で27日、オートバイと乗用車が衝突し、オートバイを運転していたカナダ国籍の男性が死亡しました。 鹿屋警察署によりますと27日午後6時半すぎ、垂水市二川の国道220号で、霧島市福山町方面から来たオートバイが、対向してきた乗用車と衝突しました。 カナダ国籍の男性が死亡 この事故でオートバイを運転していたカナダ国籍の職業不詳・ヴァンダーヴィーン・ジェイス・デイヴ