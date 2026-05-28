鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は電気系統のトラブルで、28日全便欠航となりました。 「フェリー屋久島2」は鹿児島と屋久島を1日1往復結んでいます。 運航する折田汽船によりますと、フェリー内部の電気系統に不具合が見つかったため、28日全便の欠航を決めたということです。 フェリーを利用して屋久島に行く予定だったフランス人観光客は… （フランス人観光客）「とても悲しい。けど