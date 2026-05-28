【モデルプレス＝2026/05/28】歌手の小林幸子が5月27日、自身のInstagramを更新。手作りのおつまみを公開した。【写真】72歳ベテラン演歌歌手「素敵な器と盛り付け」帆立・ミニトマトのカラフルカルパッチョ◆小林幸子、手作りおつまみ公開小林は「昨日のおつまみ！！最近暑いので、シャンパンに合う、カルパッチョを作っちゃいました」と記し、帆立の上に赤やオレンジ、黄色などのカラフルなミニトマトを乗せ、ガラスの器に盛り付