骨の健康のためには、カルシウムだけでなく、たんぱく質やビタミンDも大切。そんな栄養素を手軽にとれるのが「魚缶」です。下ごしらえ不要で使いやすく、毎日の食事にも取り入れやすい優秀食材。今回は、食卓にプラスしたい栄養豊富な魚缶3種類をご紹介します。栄養豊富な「魚缶」3選さば水煮缶良質の脂、EPAやDHAがとれて血液サラサラ効果も期待できるさば。骨ごと柔らかく煮た水煮缶は、調理のしやすさも魅力です。たんぱく質1