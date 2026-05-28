-真天地開闢集団-ジグザグ -真天地開闢集団-ジグザグが28日、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演の開催を発表した。単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』は、11月23日（月・祝）にTOYOTA ARENA TOKYO、12月13日（日）に大阪城ホールで開催。6月からスタートする全国ツアー、そして10月開催の初の海外公演となる台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成を飾る、自身最大級の記念アリーナ公演として実施される。さら