通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.98-1.33円コールオーバー ユーロ円0.67-1.18円コールオーバー ポンド円0.99-1.41円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格