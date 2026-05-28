カメラマンの男が、俳優の女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。カメラマンの後藤魁友容疑者（29）は今年3月、東京・品川区の自宅にあるスタジオで、10代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。被害女性がSNSで募集したプロフィール写真撮影中女性は俳優として活動していて、プロフィール用の写真の撮影をSNSで募集したところ、後藤容疑者から応募があったため、撮影を依頼したという。後藤容疑者は、女性と屋外で写真