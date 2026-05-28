◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地ツインズ戦に18安打で今季最多15得点を奪い大勝した。村上がリーグトップタイの左越え20号ソロをマークしメジャー移籍後初盗塁を決めるなど4打数2安打の活躍。「1番・二塁」で先発出場したマイドロスは7回に満塁弾も放った。本拠地は大勝に大熱狂。過去3年100敗以上の弱小球団が5月末で貯金1をキープ