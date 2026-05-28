高校時代の安達優季容疑者京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、京都地検は28日、殺人と死体遺棄の罪で、父親の安達優季容疑者（37）を起訴した。安達容疑者は結希さんの母親との結婚を機に、結希さんの養父となった。捜査関係者によると、逮捕前に「（結希さんに）父親じゃないと言われた」「言動に腹が立ち殺した」との趣旨の供述をしたという。起訴後、公判で詳しい経緯が