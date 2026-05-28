自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、高校生になった息子・真輝さん（15）の学校での様子に驚いたことを明かした。【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや入院中の息子（複数カット）2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、呼吸器障害や知的障害、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母・野田の当選を喜ぶ姿や、