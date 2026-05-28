今回は、娘のケガを心配したら暴言を吐かれ、家を出たエピソードを紹介します。料理と皿を床に落としてしまい…「私は夫と高校生の娘と暮らす主婦です。夫は超のつくモラハラ男で、娘も夫の影響を受けているのか、態度がとにかく悪いです。夫と娘にイライラしながらも、我慢する毎日を過ごしていますが、そんなある日、オーブンで作ったアツアツの料理と皿を床に落としてしまい、娘のズボンにかかったんです。すかさず娘に『大丈夫