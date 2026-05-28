まるで人間のような大根【写真を見る】なんだか気になる後ろ姿…？「どうしたの？」と声をかけたくなる大根畑で採れる野菜の中には、思わずクスっと笑ってしまうようなユニークな形に出会うことがあります。今回は、人間味あふれる大根の写真がXで話題になりました。いったい、どんな写真なのでしょうか。話題になったのは、＠taihidukuriさんの投稿です。屋久島での自然豊かな暮らしと、畑で採れた野菜を紹介しています。「ふて寝