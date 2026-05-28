5月27日（現地時間26日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズを127－114で下した。これで「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルを3勝2敗とし、シリーズ突破に王手をかけた。 25日の第4戦で82－103の大敗を喫し、第5戦でも2人のキープレーヤー（ジェイレン