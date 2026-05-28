5月28日、千葉ジェッツは、ディー・ジェイ・ホグとの契約が満了となり、同選手が退団することを発表した。なお、同日付で自由交渉リストへ公示されている。 アメリカ合衆国出身で現在29歳のホグは、207センチ108キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。テキサスA&M大学出身で、その後、海外の各リーグでのプレーを経て、2024－25シーズンから千葉Jへ加入