人外BL『社畜おじさん触手を買う』（五梅えるこ／マージナルコミックス）の第2巻が、8月10日に双葉社より発売される。通常版に加え、描き下ろし40Pのボイス付き小冊子がセットになった特装版も同時発売。 【画像】小野友樹と新垣樽助の声が聞こえる？『社畜おじさん触手を買う』イメージカット 本作は、社畜な日々を送っていた田丸理史（だまることし）が癒しを求めて“宇宙植物”を購入したことから、体液を