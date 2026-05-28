ノクターンノベルズにて1,000万PVを突破したハーレムファンタジー小説のコミカライズ『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになったTHE COMIC1』（漫画：弥弛・原作：淡海翁人・キャラクター原案：sabet／ヴァルキリーコミックス）の3刷重版が決定した。発売は2026年の3月。4月に1回目の重版がかかったが、今回で2カ月連続の重版となった。 【漫画】『勇者